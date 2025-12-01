Трамп заявив, що не має дедлайнів щодо завершення війни в Україні, але сподівається на швидке припинення бойових дій

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодних конкретних дедлайнів щодо припинення російсько-української війни, однак висловив упевненість, що бойові дії можуть завершитися найближчим часом. За його словами, головним терміном є момент, коли вдасться досягти миру.

Про це Трамп сказав в коментарі американським журналістам.

"У мене немає дедлайну. У мене є дедлайн, коли війна закінчиться, і, сподіваюся, війна скоро закінчиться", — зазначив Трамп.

Реклама

Водночас очільник Білого дому наголосив на масштабності втрат, які тривають щотижня. "Минулого тижня загинуло 27 000 людей", — сказав він, не уточнивши джерело цих даних.

Заява пролунала на тлі тяглих дискусій навколо "мирного плану" Трампа та очікувань міжнародної спільноти щодо подальшого розвитку дипломатичних переговорів.

Також ці слова Трампа прозвучали відразу після закінчення переговорів у Маямі, де представники США та України обговорювали шляхи мирного врегулювання війни.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо позитивно оцінив діалог у Маямі, назвавши його "дуже продуктивною та корисною сесією".