Трамп заявив, що не планує нових санкцій проти Росії

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що наразі не розглядає можливість запровадження нових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії після зустрічі з диктатором Путіним.

Під час інтервʼю Fox News він заявив, що переговори пройшли «дуже добре».

«Через те, що відбулося сьогодні, я думаю, що зараз мені не потрібно про це думати. Можливо, доведеться повернутися до цього через два чи три тижні, але поки що не треба про це думати», — сказав Трамп.

Раніше цього місяця Трамп погрожував жорсткими санкціями проти Росії, щоб змусити Путіна зупинити війну проти України. Проте цей крок було відкладено після того, як Кремль запропонував особисту зустріч Трампа з Путіним.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський досі чекає на дзвінок від президента США Дональда Трампа після його переговорів із російським диктатором Путіним на Алясці.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів з диктатором Путіним, зазначивши, що повного взаєморозуміння ще не досягнуто.