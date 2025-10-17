Трамп заявив, що нові санкції проти Росії можуть бути “не на часі” перед його розмовою з Путіним

Дональд Трамп / © Associated Press

Глава Білого дому Дональд Трамп висловив намір поговорити з республіканськими лідерами в Конгресі США щодо можливих санкцій проти Росії.

Про це він заявив у четвер під час виступу в Білому домі, передає Укрінформ.

У відповідь на заяву лідера республіканської більшості в Сенаті Джона Туна про підтримку законопроєкту з новими санкціями проти РФ, президент США відповів:

“Побачимо... Він ще не знає про цю розмову (телефонну розмову з Путіним – ред.)”.

Трамп зазначив, що планує обговорити питання санкцій із сенатором Туном та спікером Палати представників Майком Джонсоном.

“Я поговорю з ними трохи пізніше і розповім про це. Ми приймемо правильне рішення. Я не проти нічого. Просто, можливо, зараз не ідеальний час”, — сказав президент.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що США мають достатній арсенал “Томагавків”, але наразі ці ракети “потрібні їм самим”, коментуючи можливість передання озброєння Україні.

Нагадаємо, представник США при НАТО Меттью Вітакер повідомив, що США не запроваджуватимуть нових санкцій проти РФ, доки Європа не припинить купувати у неї нафту й газ. Американський президент Дональд Трамп вважає, що без цього економічні обмеження не будуть ефективним.