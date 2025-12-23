Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни РФ проти України тривають нормально

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією щодо завершення війни продовжуються. Про це він сказав у Білий дім, відповідаючи на запитання журналістів, передає Укрінформ.

«Переговори щодо України й Росії тривають. Минулого місяця вони втратили, як ви знаєте, 27 тисяч солдатів… А переговори ведуться», — заявив Трамп.

Водночас він знову згадав про «величезну ненависть» між президентом Росії Володимиром Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, попри складність ситуації, переговорний процес «проходить нормально».

Трамп також нагадав про свої, за його словами, успіхи у врегулюванні міжнародних конфліктів. «Я вже залагодив вісім війн… І вважаю, що з Росією та Україною поки ще не вирішено», — сказав він.

Коментуючи можливий різдвяний дедлайн, про який ішлося раніше, президент США відповів ухильно, зазначивши лише: «Я хотів би, щоб це зупинилося». При цьому він знову повторив тезу про нібито 350 мільярдів доларів, виділених адміністрацією Джо Байдена на підтримку України.

Окремо Трамп наголосив на ролі США у зміцненні НАТО. За його словами, Сполучені Штати продають Альянсу «ракети, літаки та найкраще військове обладнання», а також домоглися підвищення оборонних витрат країн-членів НАТО з 2% до 5% ВВП.

Крім того, він згадав про протитанкові комплекси Javelin, які США надали Україні за його президентства, протиставивши це допомозі за часів Барака Обами. «Але головне — час зупинити цю війну», — підсумував Трамп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що найближчими днями росіяни можуть завдати масованого удару по Україні.

Раніше президент України заявив, що цими тижнями армія РФ відчутно збільшила інтенсивність атак.