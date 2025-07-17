Трамп заявив, що перші Patriot їдуть з Німеччини до України: у Берліні відреагували

Президент Дональд Трамп. / © Associated Press

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Берлін спростовує заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що перші ракети до систем ППО Patriot вже в дорозі з Німеччини до України.

Про це повідомив речник німецького Міністерства оборони, пише SRF.

“Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це не відомо”, – сказав речник німецького відомства.

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За його словами, 21 липня, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Метою зустрічі буде пошук рішень, “щоб потім якомога швидше здійснити постачання Україні систем Patriot”.

До слова, раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявляв про те, що Німеччина планує передати Україні ще дві системи Patriot, однак фактичне постачання затримається. За словами Пісторіуса, рішення щодо передачі вже близьке — його можуть ухвалити найближчими днями або тижнями.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що нібито перші постачання ракетних комплексів Patriot до України, які були обіцяні в межах угоди з НАТО, вже розпочалися. З його слів, вони уже відвантажуються союзникам. Зокрема, Німеччині.

Зауважимо, президент США повідомляв, що Україна отримає 17 Patriot від третіх країн. За його словами, деякі системи приїдуть «дуже скоро, вже за кілька днів».

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Дата публікації 20:17, 14.07.25 Кількість переглядів 192 Доленосна заява Трампа! 17 Patriot для України й жорстка погроза Путіну!