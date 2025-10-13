Трамп заявив, що після Гази візьметься за війну в Україні: що сказав

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що після укладення мирної угоди щодо Сектора Гази та Ізраїлю збирається закінчити війну Росії проти України.

Про це американський лідер заявив, виступаючи в Ізраїлі, інформує Clash Report.

Очільник Білого дому сказав, що було б добре укласти мирний договір з Іраном. Водночас Трамп зауважив, що перед цим необхідно «розібратися з Росією».

«Це було б чудово, чи не так? Але спочатку ми маємо розібратися з Росією. Якщо ти не проти, Стіве (спецпосланець Стів Віткофф — ред.), сфокусуймося на Росії. Ми розберемося», — висловився президент США.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що передасть Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо Росія не припинить війну. Американський лідер висловив думку, що президент Росії Володимир Путін «вирішить цю проблему», в іншому разі, «це буде для нього недобре».