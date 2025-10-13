ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив, що після Гази візьметься за війну в Україні: що сказав

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що після укладення мирної угоди щодо Сектора Гази та Ізраїлю збирається закінчити війну Росії проти України.

Про це американський лідер заявив, виступаючи в Ізраїлі, інформує Clash Report.

Очільник Білого дому сказав, що було б добре укласти мирний договір з Іраном. Водночас Трамп зауважив, що перед цим необхідно «розібратися з Росією».

«Це було б чудово, чи не так? Але спочатку ми маємо розібратися з Росією. Якщо ти не проти, Стіве (спецпосланець Стів Віткофф — ред.), сфокусуймося на Росії. Ми розберемося», — висловився президент США.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що передасть Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо Росія не припинить війну. Американський лідер висловив думку, що президент Росії Володимир Путін «вирішить цю проблему», в іншому разі, «це буде для нього недобре».

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie