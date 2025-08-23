Трамп заявив, що після Вашингтона «наведе лад» у Чикаго та Нью-Йорку

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральний уряд може спрямувати антикримінальні заходи на Чикаго, а згодом і на Нью-Йорк, після дій у Вашингтоні.

Про це він сказав журналістам у п’ятницю в Білому домі, передає Укрінформ.

«У Чикаго безлад. Там некомпетентний мер, вкрай некомпетентний. І ми, ймовірно, далі наведемо там лад, це буде наш наступний крок», – наголосив Трамп, додавши, що «люди в Чикаго кричать, щоб ми прийшли».

Реклама

Глава Білого дому також не виключив залучення «звичайних військових» у Вашингтоні, а не лише Національної гвардії.

«Я справді пишаюся тим, що Національна гвардія зробила неймовірну роботу, працюючи разом із поліцією. І нам не довелося залучати регулярні війська, хоча ми готові це зробити, якщо буде потрібно. А після цього ми підемо в інше місце й також зробимо його безпечним», – зазначив президент.

За його словами, «Чикаго буде наступним, а потім ми допоможемо Нью-Йорку» – так само, як це було у Вашингтоні.

Водночас, як зазначає CBS, наразі незрозуміло, яким чином федеральний уряд чи Національна гвардія можуть втрутитися у діяльність муніципальної поліції у містах поза Вашингтоном. У штатах Національна гвардія підпорядковується губернаторам, а не президентові США.

Реклама

Нагадаємо, цього ж дня президент США Дональд Трамп натякнув на «жорстку розмову», яка була в нього з Путіним на Алясці, опублікувавши відповідний фотоколаж на своїй сторінці у Truth Social.