Трамп заявив, що поки не планує передавати Україні ракети Tomahawk

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не має наміру передавати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk.

Під час спілкування з журналістами у Вашингтоні Трампа запитали, чи планує його адміністрація надати Києву ракети Tomahawk.

«Ні, принаймні зараз», — відповів глава Білого дому. Водночас він додав: «Ми можемо змінити рішення».

Американський лідер також прокоментував перебіг війни в Україні, зауваживши, що для президента РФ Володимира Путіна ця війна стала важкою:

Реклама

«Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Але й Україна зазнає значних втрат», — сказав Трамп.

Раніше у Пентагоні повідомили, що на рівні міністерства оборони США вже отримано «зелене світло» для потенційного постачання Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення залишається за американським президентом.