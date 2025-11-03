ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив, що поки не планує передавати Україні ракети Tomahawk

Американський президент зазначив, що не виключає зміну позиції у майбутньому, але зараз рішення про постачання таких ракет не ухвалено.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не має наміру передавати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk.

Під час спілкування з журналістами у Вашингтоні Трампа запитали, чи планує його адміністрація надати Києву ракети Tomahawk.
«Ні, принаймні зараз», — відповів глава Білого дому. Водночас він додав: «Ми можемо змінити рішення».

Американський лідер також прокоментував перебіг війни в Україні, зауваживши, що для президента РФ Володимира Путіна ця війна стала важкою:

«Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Але й Україна зазнає значних втрат», — сказав Трамп.

Раніше у Пентагоні повідомили, що на рівні міністерства оборони США вже отримано «зелене світло» для потенційного постачання Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення залишається за американським президентом.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie