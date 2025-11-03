- Дата публікації
Трамп заявив, що поки не планує передавати Україні ракети Tomahawk
Американський президент зазначив, що не виключає зміну позиції у майбутньому, але зараз рішення про постачання таких ракет не ухвалено.
Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не має наміру передавати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk.
Під час спілкування з журналістами у Вашингтоні Трампа запитали, чи планує його адміністрація надати Києву ракети Tomahawk.
«Ні, принаймні зараз», — відповів глава Білого дому. Водночас він додав: «Ми можемо змінити рішення».
Американський лідер також прокоментував перебіг війни в Україні, зауваживши, що для президента РФ Володимира Путіна ця війна стала важкою:
«Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Але й Україна зазнає значних втрат», — сказав Трамп.
Раніше у Пентагоні повідомили, що на рівні міністерства оборони США вже отримано «зелене світло» для потенційного постачання Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення залишається за американським президентом.