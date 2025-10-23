Трамп заявив, що прагне домогтися від Китаю скорочення ядерних озброєнь

Китай / © Reuters

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що прагне досягти угоди з Китаєм про скорочення ядерних озброєнь.

За його словами, під час майбутньої зустрічі з Сі Цзіньпінем у Південній Кореї він планує порушити питання участі Пекіна у новому форматі домовленостей у сфері ядерного контролю.

«Я думаю, що ми укладемо угоду, можливо, навіть щодо ядерної зброї», — сказав Трамп, додавши, що Китай “наздожене” США та Росію впродовж найближчих років, якщо не буде досягнуто обмежувальних домовленостей.

Американський лідер також висловив переконання, що Пекін може стати повноцінною стороною глобальної домовленості, яка сприятиме новому етапу контролю над озброєннями.

Раніше Трамп заявляв про намір обговорити з Китаєм не лише ядерні ризики, але й зусилля щодо припинення війни Росії проти України.

