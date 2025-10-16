Трамп заявив, що прем’єр Індії пообіцяв припинити закупівлю російської нафти

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді отримав обіцянку: Індія більше не купуватиме нафту у Росії.

Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції.

За словами Трампа, він висловив невдоволення тим, що Індія раніше купувала російську нафту, і отримав підтвердження, що таких контрактів не буде. Він схарактеризував рішення як «важливий крок» та зазначив, що тепер має намір «змусити Китай вчинити аналогічно».

Реклама

Трамп також наголосив, що закупівлі російської нафти «дозволяють РФ продовжувати цю безглузду війну», у якій, за його словами, вже загинуло понад півтора мільйона людей.

Крім того, президент США зауважив, що дипломатичне врегулювання ситуації в Україні може виявитися простішим, ніж те, що йому вдалося досягти на Близькому Сході, зазначивши: «Тут — три роки, і я думаю, ми це зробимо».

Нагадаємо, що Трамп налаштований завершити війну в Україні: на що чекати від зустрічі з Зеленським.