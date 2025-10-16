- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп заявив, що прем’єр Індії пообіцяв припинити закупівлю російської нафти
Президент США Дональд Трамп розповів, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому відмовитися від купівлі російської нафти, щоб не підтримувати війну Москви проти України.
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді отримав обіцянку: Індія більше не купуватиме нафту у Росії.
Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції.
За словами Трампа, він висловив невдоволення тим, що Індія раніше купувала російську нафту, і отримав підтвердження, що таких контрактів не буде. Він схарактеризував рішення як «важливий крок» та зазначив, що тепер має намір «змусити Китай вчинити аналогічно».
Трамп також наголосив, що закупівлі російської нафти «дозволяють РФ продовжувати цю безглузду війну», у якій, за його словами, вже загинуло понад півтора мільйона людей.
Крім того, президент США зауважив, що дипломатичне врегулювання ситуації в Україні може виявитися простішим, ніж те, що йому вдалося досягти на Близькому Сході, зазначивши: «Тут — три роки, і я думаю, ми це зробимо».
Нагадаємо, що Трамп налаштований завершити війну в Україні: на що чекати від зустрічі з Зеленським.