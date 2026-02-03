Трамп заявив, що просив Путіна тиждень не бити по Україні: чи той погодився

Трамп і Путін / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що мав домовленість із російським лідером Володимиром Путіним про тимчасове припинення ударів по Україні на тлі холодної погоди.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

За словами Трампа, він особисто телефонував Путіну з проханням протягом тижня не завдавати ракетних ударів по українських містах. Американський президент стверджує, що російська сторона на це погодилася.

Реклама

Трамп також наголосив на складному характері відносин між президентом України Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

«Між Зеленським і Путіним існує колосальна ненависть. Це, звісно, сумно, але все це зайняло більше часу, ніж ми очікували», — сказав він.

Президент США пояснив своє прохання погодними умовами. За його словами, Україна переживає потужну хвилю холодів.

«Я попросив його, щоб упродовж одного тижня він не відкривав вогонь — жодних ракет по Києву чи будь-яких інших містах. І він погодився це зробити. Тож це вже хоч щось», — заявив Трамп.

Реклама

Водночас він зауважив, що сильні морози спостерігаються як у регіоні війни, так і в інших країнах.

Офіційних підтверджень такої домовленості з боку Росії чи України наразі немає.

Нагадаємо, що 24 січня в ОАЕ завершилися тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США.

Спецпосланець президента США Трампа Стів Віткофф заявив, що на цих перемовинах було досягнуто значного прогресу.