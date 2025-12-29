ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив, що Путін «хоче успіху України», але відмовляється припинити війну

Дональд Трамп під час пресконференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським висловив думку, що Росія «зацікавлена в успіху України», але водночас не підтримує певні дипломатичні ініціативи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито «хоче бачити Україну успішною».

Про це він повідомив на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на одне із запитань, Трамп зазначив, що диктатор Путін «щедрий» у своєму «бажанні успіху України», зокрема щодо постачання енергетики за низькою ціною.

«Росія хоче успіху України. Це може звучати трохи дивно, — пояснював президенту Зеленському Трамп. — Президент Путін був дуже щедрий у своєму бажанні успіху України, включно з постачанням енергії, електрики та інших речей за дуже низькими цінами».

Разом із тим Трамп повідомив, що диктатор Путін відмовився підтримати ідею припинення вогню з метою проведення референдуму в Україні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить спілкування із президентом України Володимиром Зеленським завтра.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що зараз є задатки до мирної угоди, яка буде вигідною для України.

Дата публікації
Кількість переглядів
225
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie