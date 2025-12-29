Трамп заявив, що Путін «хоче успіху України», але відмовляється припинити війну

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито «хоче бачити Україну успішною».

Про це він повідомив на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на одне із запитань, Трамп зазначив, що диктатор Путін «щедрий» у своєму «бажанні успіху України», зокрема щодо постачання енергетики за низькою ціною.

Реклама

«Росія хоче успіху України. Це може звучати трохи дивно, — пояснював президенту Зеленському Трамп. — Президент Путін був дуже щедрий у своєму бажанні успіху України, включно з постачанням енергії, електрики та інших речей за дуже низькими цінами».

Разом із тим Трамп повідомив, що диктатор Путін відмовився підтримати ідею припинення вогню з метою проведення референдуму в Україні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить спілкування із президентом України Володимиром Зеленським завтра.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що зараз є задатки до мирної угоди, яка буде вигідною для України.