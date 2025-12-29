- Дата публікації
Трамп заявив, що Путін «хоче успіху України», але відмовляється припинити війну
Дональд Трамп під час пресконференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським висловив думку, що Росія «зацікавлена в успіху України», але водночас не підтримує певні дипломатичні ініціативи.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито «хоче бачити Україну успішною».
Про це він повідомив на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Відповідаючи на одне із запитань, Трамп зазначив, що диктатор Путін «щедрий» у своєму «бажанні успіху України», зокрема щодо постачання енергетики за низькою ціною.
«Росія хоче успіху України. Це може звучати трохи дивно, — пояснював президенту Зеленському Трамп. — Президент Путін був дуже щедрий у своєму бажанні успіху України, включно з постачанням енергії, електрики та інших речей за дуже низькими цінами».
Разом із тим Трамп повідомив, що диктатор Путін відмовився підтримати ідею припинення вогню з метою проведення референдуму в Україні.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить спілкування із президентом України Володимиром Зеленським завтра.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що зараз є задатки до мирної угоди, яка буде вигідною для України.