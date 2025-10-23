- Дата публікації
Трамп заявив, що Путін хотів "усю Україну", але зараз нібито готовий до переговорів
Дональд Трамп заявив, що Путін із самого початку мав намір захопити «всю Україну», але тепер, за його словами, мовляв, готовий сісти за стіл переговорів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін у війні проти України від початку прагнув не часткової окупації, а повного захоплення території.
Водночас він заявив, що зараз Путін нібито «готовий до переговорів».
«Я завжди відчував, що Путін хотів усе, а не частину. Я думаю, що він готовий до переговорів зараз. Ми не хочемо, щоб він отримав усе», — сказав Трамп.
Нагадаємо, майже через тиждень після переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна та анонсу нової зустрічі в Угорщині Білий дім офіційно відклав саміт президентів. За словами високопоставленого представника американської адміністрації, “президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз”.
Втім, 22 жовтня прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито підготовка до зустрічі президентів США та Росії у Будапешті триває. За його словами, саміт відбудеться тоді, “коли настане час”.