Трамп заявив, що Путін просив його “завершити війну в Україні”

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито просив його допомогти завершити війну в Україні.

«Я розмовляв з ним два тижні тому, і він сказав, мовляв, ми намагалися врегулювати цю війну десять років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це», — заявив Трамп.

За словами політика, він вважає, що мав би достатній вплив на російського президента, аби переконати його піти на домовленості.

Трамп також продовжує наполягати, що зможе «зупинити війну за дуже короткий час». Він не уточнив, на яких саме умовах це могло б статися.

У Києві раніше наголошували, що будь-яке припинення війни можливе лише на умовах України та не може бути результатом кулуарних домовленостей.