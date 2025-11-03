- Дата публікації
Трамп заявив, що питання Тайваню не обговорювалося з Сі Цзіньпіном: “Вони знають наслідки”
Президент США Дональд Трамп у програмі 60 Minutes заявив, що під час його останньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном тема Тайваню “взагалі не піднімалася”. Водночас він натякнув, що Пекін “знає наслідки” будь-яких агресивних дій проти острова.
Президент США Дональд Трамп у новому інтерв’ю телеканалу CBS розповів, що питання Тайваню не обговорювалося під час його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.
“Він не піднімав це питання. Люди трохи здивувалися. Але вони знають наслідки”, — заявив Трамп, коментуючи потенційні дії Китаю щодо Тайваню.
Журналістка нагадала політику, що саме Тайвань може стати точкою ескалації нового збройного конфлікту через активність китайських військ навколо острова — у водах, повітрі та кіберпросторі.
На запитання, чи готові США захищати Тайвань у разі вторгнення, Трамп ухилився від прямої відповіді: “Я не можу віддавати свої секрети”.
Раніше Трамп зробив зізнання щодо війни в Україні.
Так, очільник США заявив, що йому буцімто «вдалося закінчити вісім воєн». Серед них — між Таїландом і Камбоджею, Індією і Пакистаном, Вірменією та Азербайджаном, Демократичною Республікою Конго та Руандою а також на Близькому Сході.
«До цього списку приєднається й Росія — Україна», — заявив президент США.