Трамп зробив неочікувану заяву щодо мирної угоди Росії та України

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська сторона виявляє готовність до укладення угоди, а президент України Володимир Зеленський має активізувати зусилля в цьому напрямку.

Про це він заявив спілкуючись з журналістами, передає Clash Report.

За словами американського лідера, українському президенту необхідно почати діяти найближчим часом. Трамп підкреслив, що в разі зволікання Україна ризикує втратити сприятливу можливість для врегулювання конфлікту.

«Росія хоче укласти угоду, і Зеленський повинен почати діяти. Інакше він втратить чудову нагоду», — наголосив Трамп.

Що відомо про мирні переговори України з США та Росією

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що попри постійну роботу української переговорної групи, російська сторона уникає конкретики. Замість дипломатичного діалогу агресор використовує звичну тактику залякування та інформаційних маніпуляцій.

Згодом, у Кремлі заявили, що існують домовленості про черговий раунд мирних переговорів.

Раніше Зеленський розкрив, за якої умови можливі розмови про території з Росією.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про досягнення прогресу після двох раундів важливих тристоронніх консультацій, що відбулися в Абу-Дабі.