"Жахливе життя під ракетами": Трамп заявив, що розчарований як РФ, так і Україною

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» як Росією, так і Україною, бо мовляв потрібно досягти мирної угоди.

Про це глава Білого дому сказав на брифінгу журналістам.

«Я дуже розчарований Росією, але я також розчарований Україною. Тому що можна було укласти угоду», — заявив він.

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Трамп стверджує, що Україна та РФ втрачають 5000 людей щотижня — «переважно солдатів, але також і людей, які живуть у містах, тому що на них падають ракети».

«Як це, жити в будинку і думати, що ракета цілком може потрапити до твоєї оселі ввечері? Це жахливо. Життя в таких умовах, напевно, жахливе», — зазначив президент США.

Він додав, що «розчарований тим, що війна досі триває», але висловив впевненість, що «впорається з цим».

Раніше глава МЗС Польщі заявив, що Путін глузує з мирних сигналів Трампа.

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