ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
466
Час на прочитання
1 хв

"Жахливе життя під ракетами": Трамп заявив, що розчарований як РФ, так і Україною

Трамп «розчарований» Україною та Росією і задумався про «жахливе життя українців під ракетами».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» як Росією, так і Україною, бо мовляв потрібно досягти мирної угоди.

Про це глава Білого дому сказав на брифінгу журналістам.

«Я дуже розчарований Росією, але я також розчарований Україною. Тому що можна було укласти угоду», — заявив він.

Трамп стверджує, що Україна та РФ втрачають 5000 людей щотижня — «переважно солдатів, але також і людей, які живуть у містах, тому що на них падають ракети».

«Як це, жити в будинку і думати, що ракета цілком може потрапити до твоєї оселі ввечері? Це жахливо. Життя в таких умовах, напевно, жахливе», — зазначив президент США.

Він додав, що «розчарований тим, що війна досі триває», але висловив впевненість, що «впорається з цим».

Раніше глава МЗС Польщі заявив, що Путін глузує з мирних сигналів Трампа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie