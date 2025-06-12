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"Жахливе життя під ракетами": Трамп заявив, що розчарований як РФ, так і Україною
Трамп «розчарований» Україною та Росією і задумався про «жахливе життя українців під ракетами».
Президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» як Росією, так і Україною, бо мовляв потрібно досягти мирної угоди.
Про це глава Білого дому сказав на брифінгу журналістам.
«Я дуже розчарований Росією, але я також розчарований Україною. Тому що можна було укласти угоду», — заявив він.
Трамп стверджує, що Україна та РФ втрачають 5000 людей щотижня — «переважно солдатів, але також і людей, які живуть у містах, тому що на них падають ракети».
«Як це, жити в будинку і думати, що ракета цілком може потрапити до твоєї оселі ввечері? Це жахливо. Життя в таких умовах, напевно, жахливе», — зазначив президент США.
Він додав, що «розчарований тим, що війна досі триває», але висловив впевненість, що «впорається з цим».
Раніше глава МЗС Польщі заявив, що Путін глузує з мирних сигналів Трампа.