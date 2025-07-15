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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп заявив, що розчарований Путіним, але ще “не закінчив” з ним

Трамп каже, мовляв, він чотири рази думав, що угода з Кремлем таки можлива.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив про своє розчарування російським “фюрером” Володимиром Путіним. Втім, додав, мовляв, стосунки з диктатором ще не закінчив.

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю ВВС з Овального кабінету.

“Я розчарований ним, але я не закінчив з ним. Але я розчарований ним”, - відповів очільник Білого дому на запитання BBC, чи він закінчив з Путіним.

Також президента США запитали, чи довіряє він російському диктатору. Трамп відповів, що “майже нікому не довіряє”. З його слів, він чотири рази думав, що угода з Кремлем таки можлива.

Трамп розповів, мовляв “працює над тим”, аби зупинити кровопролиття в Україні.

“У нас буде чудова розмова ( з Путіним - Ред.). Я скажу: “Це добре, я думаю, що ми близькі до завершення”, а потім він знесе будівлю в Києві”, - висловився американський президент.

Під час інтерв’ю Трамп сказав, що все ще вірить у колективну оборону, оскільки це означає, що менші країни можуть захищатися від більших.

Нагадаємо, Дональд Трамп змінює курс щодо України. Він заявив, що США продаватимуть зброю Україні, а інші країни НАТО оплачуватимуть рахунки, хоча деталі щодо сум, типів озброєння та термінів були мізерними. Він згадав про повні ракетні системи Patriot, а Рютте додав про «ракети та боєприпаси».

Президент США виступив із жорстким ультиматумом Путіну: пригрозив запровадити щонайменше 100-відсоткові мита проти головних торговельних партнерів Росії, якщо “фюрер” не погодиться на мирні переговори протягом 50 днів.

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