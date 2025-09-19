Трамп заявив, що санкції Європи проти Китаю могли б змусити РФ припинити війну

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп переконаний, що запровадження європейських санкцій проти Китаю могло б стати ключем до завершення війни Росії проти України.

В інтерв’ю каналу Fox News він пояснив, що Китай є найбільшим покупцем російської нафти. Саме тому, на його думку, тиск з боку Європи міг би спонукати Пекін вплинути на Москву.

«Якби у Європі запровадили, наприклад, санкції чи тарифи проти Китаю, думаю, війна могла б закінчитися, адже Китай є головним покупцем російської нафти», — заявив Трамп.

Він також наголосив, що у європейців є й інші важелі впливу на РФ, але саме обмеження щодо Китаю могли б стати вирішальними.

«Якби Європа зробила щось у напрямку Китаю, то, ймовірно, Китай змусив би Росію зупинити цю війну», — додав президент США.

Водночас Трамп не став уточнювати, чи підтримав таку ідею прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, з яким він зустрічався цього тижня в Лондоні.

Нагадаємо, Трамп заявив, що війна в Україні, яка вже «забрала мільйони душ», могла перерости в Третю світову. Головною причиною нападу на Україну Трамп назвав відсутність поваги у Кремля до попередньої адміністрації Білого дому.