Трамп заявив, що санкції Європи проти Китаю могли б змусити РФ припинити війну
Президент США Дональд Трамп вважає, що якщо Європа запровадить санкції чи тарифи проти Китаю, Пекін може натиснути на Росію і змусити її завершити війну проти України.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що запровадження європейських санкцій проти Китаю могло б стати ключем до завершення війни Росії проти України.
В інтерв’ю каналу Fox News він пояснив, що Китай є найбільшим покупцем російської нафти. Саме тому, на його думку, тиск з боку Європи міг би спонукати Пекін вплинути на Москву.
«Якби у Європі запровадили, наприклад, санкції чи тарифи проти Китаю, думаю, війна могла б закінчитися, адже Китай є головним покупцем російської нафти», — заявив Трамп.
Він також наголосив, що у європейців є й інші важелі впливу на РФ, але саме обмеження щодо Китаю могли б стати вирішальними.
«Якби Європа зробила щось у напрямку Китаю, то, ймовірно, Китай змусив би Росію зупинити цю війну», — додав президент США.
Водночас Трамп не став уточнювати, чи підтримав таку ідею прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, з яким він зустрічався цього тижня в Лондоні.
Нагадаємо, Трамп заявив, що війна в Україні, яка вже «забрала мільйони душ», могла перерости в Третю світову. Головною причиною нападу на Україну Трамп назвав відсутність поваги у Кремля до попередньої адміністрації Білого дому.