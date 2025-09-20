- Дата публікації
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін готовий допомогти завершити війну в Україні
Китайський лідер Сі Цзіньпін готовий допомогти у завершенні війни РФ проти України та співпрацювати з Вашингтоном у цьому процесі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати докладають максимум зусиль для того, аби «врегулювати ситуацію між Росією та Україною».
Про це американський президент заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Він наголосив, що має надію на швидке завершення війни й зазначив, що в цьому процесі важливу роль відіграватиме лідер Китаю Сі Цзіньпін.
«Президент Сі і я говорили про це. І я вірю, що він теж дуже хоче, щоб це було зроблено. Я думаю, що він буде співпрацювати з нами, щоб допомогти в цьому», — сказав Трамп.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вважає, що якщо Європа запровадить санкції чи тарифи проти Китаю, Пекін може натиснути на Росію і змусити її завершити війну проти України.
Ми раніше інформували, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».