ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив, що Сі Цзіньпін готовий допомогти завершити війну в Україні

Китайський лідер Сі Цзіньпін готовий допомогти у завершенні війни РФ проти України та співпрацювати з Вашингтоном у цьому процесі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати докладають максимум зусиль для того, аби «врегулювати ситуацію між Росією та Україною».

Про це американський президент заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Він наголосив, що має надію на швидке завершення війни й зазначив, що в цьому процесі важливу роль відіграватиме лідер Китаю Сі Цзіньпін.

«Президент Сі і я говорили про це. І я вірю, що він теж дуже хоче, щоб це було зроблено. Я думаю, що він буде співпрацювати з нами, щоб допомогти в цьому», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вважає, що якщо Європа запровадить санкції чи тарифи проти Китаю, Пекін може натиснути на Росію і змусити її завершити війну проти України.

Ми раніше інформували, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie