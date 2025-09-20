Трамп заявив, що Сі Цзіньпін готовий допомогти завершити війну в Україні

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати докладають максимум зусиль для того, аби «врегулювати ситуацію між Росією та Україною».

Про це американський президент заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Він наголосив, що має надію на швидке завершення війни й зазначив, що в цьому процесі важливу роль відіграватиме лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Реклама

«Президент Сі і я говорили про це. І я вірю, що він теж дуже хоче, щоб це було зроблено. Я думаю, що він буде співпрацювати з нами, щоб допомогти в цьому», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вважає, що якщо Європа запровадить санкції чи тарифи проти Китаю, Пекін може натиснути на Росію і змусити її завершити війну проти України.

Ми раніше інформували, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».