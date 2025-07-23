Трамп заявив, що США дуже скоро матимуть найбільше у світі боєприпасів

Дональд Трамп / © Associated Press

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Впродовж наступних кількох місяців Сполучені Штати Америки матимуть більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна світу.

Про це амбітно заявив американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з колегою з Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі.

“За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо”, - заявив очільник Білого дому.

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З його слів, йдеться про “швидкісні, повільні, точні та менш точні” ракети. Трамп наголосив, що в Америки “є все”. Однак країна “матиме ще більше боєприпасів”.

“Це дуже важливо для мене”, - повторив президент США.

Нагадаємо, 14 липня американський президент Дональд Трамп оголосив про угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо купівлі американської зброї країнами-членами НАТО. Зокрема передових систем Patriot. За словами очільника Білого дому, Києву передадуть 17 систем.

Тим часом Sky News оцінило реакцію РФ на нову стратегію Дональда Трампа щодо озброєння України та 50-денний ультиматум. Зазначається, що реакція Кремля була “досить стриманою”. Цілком ймовірно, що в Москві “розглядають різні варіанти”.

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