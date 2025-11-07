Трамп заявив, що США, Росія та Китай могли б "150 разів знищити світ"

Трамп заявив про прагнення скоротити ядерний арсенал у світі / © ТСН.ua

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США, Росія та Китай могли б уже 150 разів знищити світ. Саме тому він закликає до скорочення ядерного озброєння.

Про це він заявив під час спілкування з пресою.

«Моєю доктриною була б денуклеаризація, тому що ядерної зброї у нас достатньо», — заявив Трамп.

Він додав, що обговорював це із Сі Цзіньпінем та Путіним. На думку Трампа, США володіють найбільшим у світі ядерним потенціалом, далі — Росія та Китай. Американський президент зазначив, що ці країни працюють над збільшенням кількості ядерної зброї.

«Я вважаю, що денуклеаризація була б чудовим рішенням. Ми можемо знищити світ 150 разів, і в цьому немає жодної необхідності», — сказав Трамп.

Президент США заявив, що працює над денуклеаризацію та хоче миру у всьому світі.

Ядерні випробування

Варто зазначити, що така риторика звучить на тлі ядерних тренувань РФ та США.

Напередодні у РФ провели випробування двох носіїв ядерної зброї — крилатої ракети «Буревісник» і підводного БпЛА «Посейдон». Аналітики вважають чітким сигналом Росії США. Демонстрацією свого ядерного арсеналу Кремль намагається змусити Вашингтон сісти за стіл переговорів і прийняти ширші умови РФ, які виходять за межі війни в Україні.

5 листопада Володимир Путін наказав чиновникам розробити плани щодо можливого ядерного випробування, яке може стати першим від 1991 року.

США провели випробувальний запуск Minuteman III — міжконтинентальної балістичної ракети — з бази Ванденберг у Каліфорнії. Тест мав підтвердити ефективність і постійну готовність ALCS — резервної системи командування і контролю ядерних сил.