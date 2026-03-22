Трамп заявив, що США "стерли Іран з карти" і відмовляється від угоди

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп опублікував гучне повідомлення, у якому різко оцінив результати дій Вашингтона щодо Ірану.

Про це він написав у повідомленні у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, Сполучені Штати нібито досягли своїх цілей навіть швидше, ніж очікувалося. “Ми випереджаємо графік на тижні”, — заявив він.

Трамп також стверджує, що керівництво Ірану втратило контроль, а військові спроможності країни суттєво ослаблені. За його словами, Тегеран нібито прагне укласти угоду, однак Вашингтон не має наміру йти на компроміс.

Окремо президент США розкритикував американські медіа, зокрема журналістів, які сумніваються у досягненні поставлених цілей. Він звинуватив їх у викривленні інформації та неправильному висвітленні подій.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у військовій кампанії проти Ірану.