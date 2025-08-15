Трамп заявив, що свідчитиме про провал перемовин із Путіним

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

Президент США Дональд Трамп заявив, які будуть знаки, що перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним пройшли невдало.

Він сказав, що сподівається сьогодні домовитися про припинення вогню в Україні, але якщо переговори на Алясці підуть не так — він може завершити саміт достроково, передає Fox News.

«Думаю, що все пройде дуже добре — а якщо ні, я швидко повернуся додому», — заявив Трамп.

На запитання, чи піде він пішки, президент США відповів: «Я б пішов пішки».

Нагадаємо, Трамп перед зустріччю з Путіним зробив важливу заяву про території України.