Трамп заявив, що свідчитиме про провал перемовин із Путіним
Трамп вважає, що все пройде «дуже добре» на переговорах із Путіним на Алясці.
Президент США Дональд Трамп заявив, які будуть знаки, що перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним пройшли невдало.
Він сказав, що сподівається сьогодні домовитися про припинення вогню в Україні, але якщо переговори на Алясці підуть не так — він може завершити саміт достроково, передає Fox News.
«Думаю, що все пройде дуже добре — а якщо ні, я швидко повернуся додому», — заявив Трамп.
На запитання, чи піде він пішки, президент США відповів: «Я б пішов пішки».
Нагадаємо, Трамп перед зустріччю з Путіним зробив важливу заяву про території України.