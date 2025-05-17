ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
807
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив, що танки Путіна могли б бути в Києві "за п'ять годин"

Президент США висловився про те, мовляв, російський диктор стомився від війни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заговорив про "втому Путіна від війни" та розповів про "танки в Києві за п'ять годин".

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

З його слів, нібито "все мало закінчитися за тиждень, а якби він (Путін - Ред.) не загруз в багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п'ять годин".  

На пряме запитання, чи є диктатор РФ перешкодою до миру, Трамп відповів, мовляв, кремлівський “фюрер” "виглядає не дуже добре, а хоче виглядати добре, тому він хоче переговорів і втомився від війни".

Президент США вкотре наголосив на своїй особистій ключовій ролі у перемовинах та повторив заяви про те, що нібито без нього "угода не пройде".

Нагадаємо, президент США до Туреччини, де відбувалися переговори України і РФ, не приїхав. Натомість під час турне Близьким Сходом робив заяви про свою роль у мирних переговорах. Трамп амбітно наголосив, мовляв, у питанні врегулювання в Україні "нічого не станеться", поки не відбудеться його зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Напередодні Трамп заявив про те, що, можливо, зателефонує Путіну, щоб обговорити припинення війни. Висловився він і про зустріч з “фюрером”. За його словами, вона станеться, “щойно ми зможемо це організувати”.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie