Трамп заявив, що танки Путіна могли б бути в Києві "за п'ять годин"

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заговорив про "втому Путіна від війни" та розповів про "танки в Києві за п'ять годин".

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

З його слів, нібито "все мало закінчитися за тиждень, а якби він (Путін - Ред.) не загруз в багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п'ять годин".

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На пряме запитання, чи є диктатор РФ перешкодою до миру, Трамп відповів, мовляв, кремлівський “фюрер” "виглядає не дуже добре, а хоче виглядати добре, тому він хоче переговорів і втомився від війни".

Президент США вкотре наголосив на своїй особистій ключовій ролі у перемовинах та повторив заяви про те, що нібито без нього "угода не пройде".

Нагадаємо, президент США до Туреччини, де відбувалися переговори України і РФ, не приїхав. Натомість під час турне Близьким Сходом робив заяви про свою роль у мирних переговорах. Трамп амбітно наголосив, мовляв, у питанні врегулювання в Україні "нічого не станеться", поки не відбудеться його зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Напередодні Трамп заявив про те, що, можливо, зателефонує Путіну, щоб обговорити припинення війни. Висловився він і про зустріч з “фюрером”. За його словами, вона станеться, “щойно ми зможемо це організувати”.

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Дата публікації 23:45, 16.05.25 Кількість переглядів 11 Три ключові теми на перемовинах України та Росії! Про що домовились?