Трамп заявив, що у Венесуелі найближчим часом не буде виборів і пригрозив повторним військовим втручанням США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News повідомив, що у Венесуелі не відбудеться виборів щонайменше впродовж найближчих 30 днів. За його словами, країну спершу потрібно «вилікувати», а процес відновлення може тривати до 18 місяців і вимагатиме значних фінансових ресурсів.

Про це пише NBC News.

Трамп наголосив, що ці витрати, за оцінками Вашингтона, згодом можуть бути компенсовані коштом нафтових доходів Венесуели. Водночас він заявив, що США не перебувають у стані війни з цією країною.

«Ні, ми не у стані війни. Ми воюємо з наркоторговцями та людьми, які спустошують свої в’язниці й направляють наркозалежних і психічно хворих у нашу країну», — сказав президент США.

Глава Білого дому також заявив, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес, яка після усунення Ніколас Мадуро фактично очолила країну, нині співпрацює з урядом США.

За словами Трампа, контроль за процесами у Венесуелі здійснюватиме група високопосадовців, до якої увійдуть державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер та віцепрезидент Джей Ді Венс.

Водночас президент США не виключив повторної військової операції у Венесуелі, якщо нова влада в Каракасі припинить співпрацювати з Вашингтоном.

«Ми готові до цього. Власне, ми одразу планували це», — заявив Трамп, відповідаючи на запитання про можливе повторне вторгнення.

За його словами, такий сценарій є малоймовірним, однак може бути реалізований у разі відмови венесуельського керівництва виконувати вимоги США.

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також у змові проти США.

Поки що офіційно американська влада не розкривала даних про можливе місце утримання Ніколаса Мадуро. У Sky News розповіли, що Мадуро постане перед судом вже у понеділок.

У листопаді 2025 року між Дональдом Трампом і Ніколасом Мадуро відбулася телефонна розмова, під час якої американський президент безпосередньо дав зрозуміти, що для венесуельського лідера є вузьке вікно для добровільного залишення посади президента.