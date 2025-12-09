Трамп заявив, що угоду щодо України складно укласти, і пояснив чому

© Associated Press

Американський президент Дональд Трамп заявив, що лідеру України Володимиру Зеленському та диктатору РФ Володимиру Путіну «важко спробувати укласти угоду», бо «вони дуже ненавидять один одного».

Про це він заявив в інтерв’ю Politico.

«Але Путін не поважав Зеленського, не любив Зеленського. Вони справді ненавидять один одного. І частина проблеми полягає в тому, що вони дуже ненавидять один одного, знаєте. І їм дуже важко спробувати укласти угоду», — сказав Трамп.

Саме тому, наголосив президент США, вирішити війну в Україні «складніше, ніж більшість», хоч раніше він вважав інакше. Трамп вкотре вихвалився, що «врегулював» вісім воєн, а українсько-російська мала б стати дев’ятою.

«Я врегулював так багато воєн. Я дуже цим пишаюся. І я роблю це досить регулярно, досить легко. Мені це неважко робити. Це те, що я роблю. Я укладаю угоди. Ця складна. Одна з причин полягає в тому, що рівень ненависті між Путіним і Зеленським величезний», — висловися очільник Білого дому.