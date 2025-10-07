ТСН у соціальних мережах

Політика
2999
1 хв

Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk: у Путіна відреагували

У Москві бояться, але заявляють, мовляв, ситуацію на полі бою це не змінить.

Олена Капнік
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Getty Images

У Росії заявляють, мовляв, постачання американських крилатих ракет Tomahawk для ЗСУ означатиме “ескалацію конфлікту”.

Про це заявив прессекретар “фюрера” РФ Дмитро Пєсков.

З його слів, позиція Росії щодо постачання з боку США ракет Tomahawk Україні була “недвозначно викладена Путіним”. Він нахабно заявив, мовляв, може йтися “про ракети в ядерному виконанні”.

“Це буде виток ескалації, але не зможе змінити ситуацію для Києва”, - цинічно заявив Пєсков.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що “певною мірою” ухвалив рішення щодо передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Втім, з його слів, спочатку він хоче дізнатися для чого саме ці ракети будуть використані.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal повідомило про те, що США розглядають можливість передавання Україні ракет Tomahawk і Barracuda. Втім, остаточне рішення ще не ухвалене. Очікується, що нові можливості значно спростять ураження нафтопереробних заводів, трубопроводів та електростанцій.

