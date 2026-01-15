«Путін готовий»: Трамп звинуватив Україну у затягуванні з мирною угодою

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, стримує потенційне укладення мирної угоди, тоді як, за його словами, лідер Кремля готовий до завершення війни.

Про це він заявив в інтерв’ю Reuters.

Трамп зазначив, що, на його думку, Володимир Путін готовий домовлятися. «Я думаю, що він готовий укласти угоду. Україна менш готова до цього», — сказав очільник Білого дому.

На уточнювальне запитання, чому мирні перемовини досі не принесли результатів, Трамп відповів одним словом: «Зеленський». Коли журналісти попросили пояснити, чому український президент нібито гальмує перемовини, Трамп додав: «Я просто думаю, що йому важко це зробити».

Американський лідер також підтвердив заплановану зустріч із Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня. При цьому Трамп не повідомив деталей порядку денного або очікуваних результатів переговорів.

За його словами, перемовини тривають у складних умовах, але, на думку Трампа, саме позиція України наразі стримує їхнє прискорене завершення.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований відсутністю мирної угоди між Україною та Росією, яку, за його очікуваннями, мали досягти ще до кінця минулого року.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відкрита до контактів із представниками США та готова до переговорів щодо України за умови їх «серйозного характеру».