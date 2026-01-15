Трамп заявив, що Україна гальмує мирну угоду: у Кремлі відреагували

Володимир Путін. / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп заявив, що нібито Україна, а не Росія, гальмує потенційну угоду про припинення війни. У Кремлі такій заяві дуже втішилися.

Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

З його слів, у Кремлі погоджуються із цією заявою Трампа. Адже, нахабно додав він, Володимир Путін «зберігає відкритість щодо врегулювання».

«Позиція Російської Федерації добре відома і американським переговорникам, безпосередньо Трампу, а також Києву», — висловився Пєсков.

Він цинічно зауважив, що питання врегулювання ситуація «день у день погіршується» для України. Мовляв, тому для українського лідера Володимира Зеленського настав час ухвалювати рішення.

Заява Трампа

В останньому інтерв’ю Reuters президент США заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий завершити вторгнення в Україну. Однак, каже Трамп, президент України Володимир Зеленський «більш стриманий».

«Я думаю, що він (Путін — Ред.) готовий укласти угоду. Україна менш готова до цього», — висловився президент США.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не розв’язали найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: «Зеленський».