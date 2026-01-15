ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1246
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив, що Україна гальмує мирну угоду: у Кремлі відреагували

У Москві продовжують нахабно стверджувати, мовляв, вони прагнуть до переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп заявив, що нібито Україна, а не Росія, гальмує потенційну угоду про припинення війни. У Кремлі такій заяві дуже втішилися.

Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

З його слів, у Кремлі погоджуються із цією заявою Трампа. Адже, нахабно додав він, Володимир Путін «зберігає відкритість щодо врегулювання».

«Позиція Російської Федерації добре відома і американським переговорникам, безпосередньо Трампу, а також Києву», — висловився Пєсков.

Він цинічно зауважив, що питання врегулювання ситуація «день у день погіршується» для України. Мовляв, тому для українського лідера Володимира Зеленського настав час ухвалювати рішення.

Заява Трампа

В останньому інтерв’ю Reuters президент США заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий завершити вторгнення в Україну. Однак, каже Трамп, президент України Володимир Зеленський «більш стриманий».

«Я думаю, що він (Путін — Ред.) готовий укласти угоду. Україна менш готова до цього», — висловився президент США.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не розв’язали найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: «Зеленський».

Дата публікації
Кількість переглядів
1246
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie