Трамп заявив, що Україна готова до миру, але поки не впевнений у достатності її зусиль

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна готова до припинення вогню та початку мирних переговорів. Про це він повідомив під час заходу на честь працівників правоохоронних органів, який відбувся в понеділок в Овальному кабінеті Білого дому.

Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", — зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

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Втім, оцінювати, чи робить Україна достатньо для досягнення цієї мети, Трамп наразі не готовий.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні 'так', ні 'ні'. Я думаю, Зеленський — сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається", — додав американський лідер.

Трамп також висловив сподівання, що найближчим часом отримає чіткішу картину ситуації, щоб зробити висновок про наміри Києва.

"Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче розв'язувати цю проблему", — підсумував Трамп.

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Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Згодом Зеленський сам розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.