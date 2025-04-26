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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1331
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1 хв

Трамп заявив, що Україна і РФ близькі до угоди про припинення війни

Трамп назвав війною “безглуздою”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Україна та агресорка Росія нібито дуже близькі до угоди про припинення війни.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у Мережі Truth Social.

Він повідомив, що приземлився в італійському Римі, куди прибув для участі у церемонії похорон Папи Франциска. З його слів, сьогодні “хороший день у переговорах і зустрічах з Росією та Україною”.

“Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб “завершити це”. Більшість основних моментів узгоджено. Зупиніть кровопролиття зараз. Ми будемо скрізь, де це необхідно, щоб сприяти припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни!”, - наголосив Трамп.

Нагадаємо, СNN опублікував матеріал про те, що Дональд Трамп робить дивно сформульовані заяви про війну. Ці заяви, а також повага до диктатора РФ Володимира Путіна знищує будь-яке уявлення про те, що Вашингтон є рівноправним мирним посередником.

Дата публікації
Кількість переглядів
1331
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