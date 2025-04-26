Трамп заявив, що Україна і РФ близькі до угоди про припинення війни

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Україна та агресорка Росія нібито дуже близькі до угоди про припинення війни.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у Мережі Truth Social.

Він повідомив, що приземлився в італійському Римі, куди прибув для участі у церемонії похорон Папи Франциска. З його слів, сьогодні “хороший день у переговорах і зустрічах з Росією та Україною”.

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“Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб “завершити це”. Більшість основних моментів узгоджено. Зупиніть кровопролиття зараз. Ми будемо скрізь, де це необхідно, щоб сприяти припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни!”, - наголосив Трамп.

Нагадаємо, СNN опублікував матеріал про те, що Дональд Трамп робить дивно сформульовані заяви про війну. Ці заяви, а також повага до диктатора РФ Володимира Путіна знищує будь-яке уявлення про те, що Вашингтон є рівноправним мирним посередником.

Дата публікації 23:40, 25.04.25 Кількість переглядів 24 Готується мирна угода! Що запропонують Україні?!