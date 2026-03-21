Трамп заявив, що Україна “нічим не допомогла” США у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп зробив різку заяву щодо ролі України у конфлікті з Іраном, стверджуючи, що Київ нібито не надав жодної допомоги Вашингтону.

Про це він сказав під час інтерв’ю в інтервʼю журналістці MS NOW Стефані Рул. За її словами, Трамп відповів на запитання про підтримку з боку України, заявивши, що «вони нічого не зробили».

Американський лідер також поставив під сумнів заяви президента Володимира Зеленського щодо допомоги США, назвавши їх політичними та піар-ходами.

Крім того, Трамп зазначив, що з українським президентом «важче мати справу», ніж із російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами журналістки, у своїх оцінках Трамп продемонстрував більше довіри до Путіна, ніж до європейських союзників США.

Водночас раніше українська сторона повідомляла, що на Близькому Сході працюють сотні українських військових експертів, які можуть бути залучені до безпекових процесів у регіоні.

Нагадаємо, Трамп раніше заявляв, що Сполучені Штати мають потенціал дуже швидко завершити війну з Іраном, однак наразі обирають більш виважену стратегію дій.

Під час спілкування з журналістами в Білому домі він підкреслював, що Вашингтон свідомо не застосовує максимально жорсткий сценарій, попри наявні можливості.

«О, ми могли б покінчити з цим за дві секунди, якби захотіли. Проте ми поводимося дуже розважливо. Ми хочемо це зробити», — заявляв Трамп.

Водночас він традиційно розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, звинувативши його у послабленні позицій США.

«Не забувайте, що Байден усе віддав», — наголосив президент США.

Також ми писали, що найближчі європейські союзники президента США Дональда Трампа відмовляються приєднуватися до військової операції проти Ірану.