Трамп заявив, що Україна вбиває цивільних росіян і анонсував "велику чудову угоду"

Трамп заявив про підготовку нової масштабної угоди про безпеку Європи / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про підготовку великої угоди щодо безпеки — вона стосуватиметься не лише України, а й Європи загалом.

Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами 5 листопада.

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«Буде досягнуто угоди. Це буде масштабна угода, і вона стосуватиметься не лише України. Я навіть сказав би, що воно може торкнутися всієї Європи. Це буде велика, чудова угода. Усі будуть у захваті», — заявив Трамп.

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Він додав, що 5 листопада бачився зі спецпредставником Путіна Дмитрієвим.

«Не можу сказати, що саме ми обговорювали, але готується договір про кінець війни в Україні», — сказав глава Білого дому.

Крім того, президента США запитали, як він ставиться до того, що Путін просто зараз вбиває українських мирних жителів — у їхніх квартирах, в автобусах, у школах.

«Він постійно цілить у цивільних. Ви порушували це питання?», — запитав журналіст.

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Відповідь Трампа просто шокувала.

«Я завжди порушую це питання, але також говорю і про зворотний бік, адже з того боку теж вбивають. Росія також втрачає цивільних. Це кривава бійня», — заявив він.

Також президент США озвучив кількість втрат у війні: «Ви знаєте, якщо подивитися на Росію, Україну, бачите, це війна. 25 000 людей гине на місяць».

Нагадаємо, переговори України та Росії за посередництва США, заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі.

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