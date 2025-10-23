Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним

Трамп та Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував очну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив у короткій заяві, наголосивши, що має намір повернутися до цього питання пізніше.

“Я скасував свою зустріч з Путіним. Це не відчувалося правильним. Ми зробимо це в майбутньому”, – сказав Трамп.

Нагадаємо, що зустріч Трампа та Путіна розглядалася як один із можливих дипломатичних кроків у контексті обговорення війни Росії проти України.

Наразі жодних нових дат чи форматів переговорів не названо.

Нагадаємо, майже через тиждень після переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна та анонсу нової зустрічі в Угорщині Білий дім офіційно відклав саміт президентів. За словами високопоставленого представника американської адміністрації, “президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз”.

Втім, 22 жовтня прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито підготовка до зустрічі президентів США та Росії у Будапешті триває. За його словами, саміт відбудеться тоді, “коли настане час”.