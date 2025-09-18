Трамп заявив, що війна в Україні могла перерости в Третю світову, і назвав причину вторгнення

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення Росії в Україну може перерости у Третю світову війну. Трамп розкритикував кремлівського диктатора Володимира Путіна за те, що той «вбиває багато людей», коли мирні переговори щодо припинення кривавої війни зайшли в глухий кут.

Про це пише The Sun.

Трамп вкотре заявив, що війна в Україні «ніколи б не почалася, якби він був президентом», оскільки Путін не поважав тодішню адміністрацію Білого дому. За його словами, він очікував, що війна буде «однією з найпростіших» для врегулювання завдяки його особистим відносинам з Путіним, але визнав, що цього не сталося.

Реклама

«Війна в Україні могла б стати Третьою світовою війною. Я не думаю, що ми зараз там будемо, але це прямувало до Третьої світової війни, і який це сором», — зазначив Трамп.

Трамп також наголосив, що війна в Україні забрала життя «мільйонів людей, мільйонів душ», і що російських солдатів гине більше, ніж українських. Він також зазначив, що такого рівня втрат «ніхто не бачив з часів Другої світової війни».

Коментарі Трампа прозвучали у четвер, 18 вересня, під час пресконференції у Чекерсі, де він зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Стармер приєднався до коментарів Трампа щодо України, заявивши, що вони «працюють разом, щоб покласти край вбивствам в Україні». Він назвав війну «викликом» для Європи і розкритикував деякі країни Заходу за надмірну залежність від російських енергоресурсів. Однак Стармер наголосив, що простого «чарівного вирішення» цієї проблеми не існує, і закликав до посилення санкцій.

Реклама

Нагадаємо, Трамп заявив, що зупинив війну Албанії та «Абербайджану». У спробі похизуватись черговим «дипломатичним успіхом», президент США знову переплутав країни.