Трамп заявив, що врятував верховного лідера Ірану від "жахливої та ганебної смерті"

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї про те, що Тегеран здобув перемогу у війні проти Ізраїлю та Штатів.

Про це американський лідер написав у Thuth Social, повідомляє CNN.

Твердження Хаменеї президент США назвав "нахабною та дурною" брехнею. Адже, наголосив Трамп, Іран “було зруйновано, три його зловісні ядерні об’єкти – знищено".

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За словами очільника Білого дому, верховний лідер Ірану фактично завдячує йому життям. Адже, пояснив президент, особисто стримував ізраїльські та американські війська від вбивства Хаменеї.

"Я точно знав, де він ховається, і не дозволив Ізраїлю або Збройним силам США – найкращим та найсильнішим у світі – завершити його життя. Я врятував його від жахливої та ганебної смерті",- твердить Трамп.

Після заяв Хаменеї, сповнених "гніву, ненависті та огиди", американський лідер відмовився від ідеї послабити санкції проти Ірану. З його слів, Тегеран “має повернутися до русла світового порядку, інакше все стане лише гіршим".

Як повідомлялося, президент США заявив, що знову розгляне можливість повторного бомбардування іранських ядерних об’єктів, якщо вважатиме це за необхідне. ОднакЮ наголошує Трамп, він не вірить, що Іран може “повернутися до [розроблення] ядерної зброї найближчим часом”.

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Нагадаємо, після припинення вогню аятола Алі Хаменеї привітав народ з “перемогою над США” та заявив, що Тегеран дав “ляпаса Америці”. Мовляв, Сполучені Штати “не змогли багато чого досягти”, коли завдали удару по ядерних об'єктах країни, а всі заяви Вашингтона про успішність атаки перебільшені.

Дата публікації 13:11, 25.06.25 Кількість переглядів 97 Трамп назвав Іран та Ізраїль "дітьми на подвір'ї"