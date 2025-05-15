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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп заявив, що все ж може полетіти до Туреччини: яка умова

Трамп заявив, що може поїхати до Туреччини у п’ятницю і прокоментував, що Путін сам не поїхав на переговори.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре змінив думку і заявив, що все ж міг би відвідати Туреччину у п’ятницю, 16 травня.

Про це передає Clash Report.

«Я б поїхав до Туреччини в п’ятницю, якщо це буде доречно, на переговори між Україною та Росією», — заявив президент США.

Як додає Sky News, поставили Трампові запитання щодо неявки Путіна на сьогоднішні мирні переговори щодо Туреччини.

У відповідь Трамп сказав: «Навіщо йому йти, якщо я не йду? Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде».

Раніше ми писали, з ким Зеленський зустрінеться у Туреччині.

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