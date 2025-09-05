ТСН у соціальних мережах

Політика
1826
2 хв

Трамп заявив, що "втратив" Індію і Росію: до чого тут Сі Цзіньпін

Дональд Трамп заявив, що він «програв» Індію та Росію.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація та Індія стали союзниками Китаю.

У соцмережі Truth Social опублікував заяву та прикріпив фото лідерів Китаю, РФ та Індії під час форуму ШОС у Пекіні.

“Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та квітуюче майбутнє разом”, - написав Трамп.

Допис Дональда Трампа у Мережі Truth Social.

Нагадаємо, під час проведення військового параду в Пекіні 3 вересня Дональд Трамп також опублікував допис у Truth Social, в якому звинуватив у змові Росію, Китай та КНДР проти США. Американський президент побажав Сі Цзіньпіну та чудовому народу Китаю “провести чудовий і тривалий день святкування”, а також поцікавився, чи згадає китайський президент у своїй промові допомогу з боку США у Другій світовій війні.

Диктатор РФ Володимир Путін відреагував на заяву Трампа і запевнив його, мовляв, за чотири дні форуму в Китаї “ніхто й ніколи не висловлював будь-яких негативних суджень щодо чинної американської адміністрації”. Російський лідер каже, що вважає “жартом” слова Трампа про “змову проти США”.

Китай також відреагував на звинувачення Трампа, заявивши, що не згодний з цим. Мовляв, Пекін “розвиває свої дипломатичні відносини з усіма країнами, ніколи не атакуючи третю сторону". В МЗС КНР заявили, що запросили іноземних гостей відвідати заходи, щоб разом із "миролюбними країнами та народами зберігати історію,.. дорожити миром і творити майбутнє".

1826
