Трамп заявив, що виведення військ із Афганістану стало сигналом для Путіна

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Під час спілкування з журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп згадав теракт в аеропорту Кабула, що стався 26 серпня 2021 року. Тоді внаслідок вибуху загинули 13 американських військових, ще 48 були поранені, також сотні жертв було серед місцевого населення.

«Це був найганебніший день, який я коли-небудь бачив. Це було ганьбою для нашої армії», — сказав він.

Трамп переконаний, що хаотичне виведення американських військ з Афганістану стало сигналом для Кремля. «Я думаю, що Путін сидів і дивився на цих людей, які керують нашою країною, і вирішив: час для вторгнення», — заявив він.

Реклама

Політик також нагадав, що президент Джо Байден тоді нібито допустив можливість «невеликого вторгнення» Росії в Україну, що, за словами Трампа, лише підштовхнуло Москву до агресії.

Нагадаємо, що раніше Трамп поговорив з Путіним про удар по американському заводу на Закарпатті.

Американський президент не деталізував обставин і змісту своєї розмови з господарем Кремля.