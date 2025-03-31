Трамп заявив, що є "психологічний дедлайн" для Росії

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити "вторинні тарифи" на російську нафту.

Про це повідомляє журналістка NBC News Крістін Вокер із посиланням на її телефонну розмову з Трампом.

За її словами, американський президент дуже розізлився на Путіна через те, що той висловив сумніви щодо легітимності Зеленського. Через це Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові "вторинні тарифи" на російську нафту.

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Дональд Трамп також заявив, що існує "психологічний дедлайн" для Росії, аби погодитися на угоду.

"Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія — а це може бути і не так, — я запроваджу вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з Росії», — сказав він.

Нагадаємо, Трамп все ж розлютився на Путіна і навіть пригрозив РФ санкціями, якщо війну в Україні не буде зупинено.