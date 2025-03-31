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Трамп заявив, що є "психологічний дедлайн" для Росії
Американський лідер незадоволений російським диктатором — мовляв той не йде на поступки.
Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити "вторинні тарифи" на російську нафту.
Про це повідомляє журналістка NBC News Крістін Вокер із посиланням на її телефонну розмову з Трампом.
За її словами, американський президент дуже розізлився на Путіна через те, що той висловив сумніви щодо легітимності Зеленського. Через це Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові "вторинні тарифи" на російську нафту.
Дональд Трамп також заявив, що існує "психологічний дедлайн" для Росії, аби погодитися на угоду.
"Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія — а це може бути і не так, — я запроваджу вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з Росії», — сказав він.
Нагадаємо, Трамп все ж розлютився на Путіна і навіть пригрозив РФ санкціями, якщо війну в Україні не буде зупинено.