ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1454
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив, що є "психологічний дедлайн" для Росії

Американський лідер незадоволений російським диктатором — мовляв той не йде на поступки.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити "вторинні тарифи" на російську нафту.

Про це повідомляє журналістка NBC News Крістін Вокер із посиланням на її телефонну розмову з Трампом.

За її словами, американський президент дуже розізлився на Путіна через те, що той висловив сумніви щодо легітимності Зеленського. Через це Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові "вторинні тарифи" на російську нафту.

Дональд Трамп також заявив, що існує "психологічний дедлайн" для Росії, аби погодитися на угоду.

"Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія — а це може бути і не так, — я запроваджу вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з Росії», — сказав він.

Нагадаємо, Трамп все ж розлютився на Путіна і навіть пригрозив РФ санкціями, якщо війну в Україні не буде зупинено.

Дата публікації
Кількість переглядів
1454
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie