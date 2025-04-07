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Трамп заявив, що Європа поводиться із США "дуже погано" і висунув умову тарифних переговорів
Трамп поскаржився, що європейці не купують у США автомобілі та їжу.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не вестиме переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".
Про це він сказав у коментарях журналістам на борту літака Air Force One, повідомляє The Guardian.
З його слів, Європа хоче сісти за стіл переговорів. Втім, наголошує Трамп, цього не буде, "поки вони не почнуть платити нам багато грошей щороку – спочатку за теперішнє, але також і за минуле, бо вони забрали багато нашого багатства”.
"Сполучені Штати не можуть втрачати $1,9 трильйона доларів у торгівлі. Ми не можемо цього дозволити, особливо ще й витрачаючи великі кошти на НАТО, щоб захищати європейські країни. Ми прикриваємо їх військово, а при цьому зазнаємо торгових збитків", - наголошує очільник Білого дому.
Трамп вкотре наголосив, що, мовляв, Європа "дуже, дуже погано поводилася" із США та "обдурила наших лідерів".
"Ви знаєте, Європа також має величезний профіцит у відносинах зі Сполученими Штатами. Європа поводилася з нами, можливо, трохи м’якше, але все одно дуже, дуже погано. Китай – так, але і Європа також. Європа поводилася дуже, дуже погано, бо вона обдурила наших лідерів", – сказав він.
Трамп також поскаржився, що європейці не купують у США автомобілі та їжу.
"Ми приймаємо їхні автомобілі – Mercedes, Volkswagen, BMW, ми приймаємо мільйони їхніх авто. А вони не беруть жодної нашої машини. Вони не купують нашу сільськогосподарську продукцію. Вони нічого не купують. Європа поводиться з нами дуже погано", - заявив американський президент.
Як повідомлялося, Дональд Трамп запровадив 10 % мито проти безлюдних островів, де живуть пінгвіни. Йдеться про острови Герд і Макдональд.