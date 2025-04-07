Трамп заявив, що Європа поводиться із США "дуже погано" і висунув умову тарифних переговорів

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не вестиме переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Про це він сказав у коментарях журналістам на борту літака Air Force One, повідомляє The Guardian.

З його слів, Європа хоче сісти за стіл переговорів. Втім, наголошує Трамп, цього не буде, "поки вони не почнуть платити нам багато грошей щороку – спочатку за теперішнє, але також і за минуле, бо вони забрали багато нашого багатства”.

Реклама

"Сполучені Штати не можуть втрачати $1,9 трильйона доларів у торгівлі. Ми не можемо цього дозволити, особливо ще й витрачаючи великі кошти на НАТО, щоб захищати європейські країни. Ми прикриваємо їх військово, а при цьому зазнаємо торгових збитків", - наголошує очільник Білого дому.

Трамп вкотре наголосив, що, мовляв, Європа "дуже, дуже погано поводилася" із США та "обдурила наших лідерів".

"Ви знаєте, Європа також має величезний профіцит у відносинах зі Сполученими Штатами. Європа поводилася з нами, можливо, трохи м’якше, але все одно дуже, дуже погано. Китай – так, але і Європа також. Європа поводилася дуже, дуже погано, бо вона обдурила наших лідерів", – сказав він.

Трамп також поскаржився, що європейці не купують у США автомобілі та їжу.

"Ми приймаємо їхні автомобілі – Mercedes, Volkswagen, BMW, ми приймаємо мільйони їхніх авто. А вони не беруть жодної нашої машини. Вони не купують нашу сільськогосподарську продукцію. Вони нічого не купують. Європа поводиться з нами дуже погано", - заявив американський президент.

Як повідомлялося, Дональд Трамп запровадив 10 % мито проти безлюдних островів, де живуть пінгвіни. Йдеться про острови Герд і Макдональд.

Дата публікації 21:37, 04.04.25 Кількість переглядів 13 Айфони тепер на вагу золота?! Що ще здорожчає через політику Трампа