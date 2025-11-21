Трамп заявив, що його мирний план передбачає покарання для Росії: подробиці

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливу загрозу нападу Росії на країни Балтії у майбутньому.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Американський лідер висловив думку, заявивши, що Росія «не шукає нової війни».

Крім того, Трамп висловив упевненість, що Росія не становитиме в майбутньому загрози для Балтії та інших частин Європи.

«Росія не шукає нової війни. Вона буде покарана», — сказав він.

Коментуючи 28-пунктний «мирний план», який обговорюється на міжнародному рівні, Дональд Трамп чітко визначив єдину мету США в цьому процесі.

«США в ньому зацікавлені тільки в одному — ми хочемо, щоб вбивства припинилися», — заявив він.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що «мирний план» Дональда Трампа щодо України нібито обговорювався ще до зустрічі на Алясці, а Москва погодилася з пропозиціями США. Російський лідер назвав документ із 28 пунктів «оновленим після Аляски» та заявив, що Вашингтон просив Кремль проявити «гнучкість» у врегулюванні.

Путін також стверджує, що партнери Росії, підтримали можливі домовленості, і водночас звинуватив Україну у відсутності офіційної відповіді на план.