Дональд Трамп / © Associated Press

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Голова Білого доку Дональд Трамп заявив, що, на його думку, президент України Володимир Зеленський готовий прийняти мирну угоду з Росією, яка передбачатиме відмову від Криму.

Про це інформує The Telegraph.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що пан Зеленський готовий «віддати» територію, яку Росія окупувала у 2014 році, Трампа відповів: «О, я думаю, що так».

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Крім того, Трамп заявив про хорошу зустріч з Володимиром Зеленським на церемонії похорон Папи Римського Франциска.

«Це була гарна зустріч. Це була чудова зустріч», — сказав він, додавши, що Зеленський «хоче зробити щось хороше для своєї країни, виконує гарну роботу, і він наполегливо працює. Побачимо, що буде».

Трамп заявив, що його послання до кремлівського диктатора Путіна було чітким. «Я хочу, щоб він перестав стріляти, сів і підписав угоду».

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна дійсно не має достатньо зброї для того, щоб звільнити окупований Крим.

Ми раніше інформували, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що якщо Україна погодиться на пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з Росією, це було б схоже на «капітуляцію».