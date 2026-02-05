Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між Україною та РФ

Чергова резонансна заява Трампа у Truth Social / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжує шокувати світ, а особливо українців. Сьогодні, 5 лютого, глава Білого дому заявив, що запобіг ядерній війні між Україною та РФ.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Таку заяву американський президент зробив, коментуючи закінчення договору про ядерну безпеку з РФ. Трамп самовпевнено заявив, що США — наймогутніша держава світу і перелічив свої досягнення на посту президента у сфері оборони.

Він похвалився, що запобіг ядерній війні між Росією та Україною, а також Індією та Пакистаном.

«Я зупинив розростання ядерних воєн у всьому світі між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною», — зазначив Трамп.

Як ця війна мала відбуватися, якщо Україна, на відміну від Росії, не має ядерної зброї, він не уточнив.

Раніше ми писали, що 5 лютого 2026 року офіційно припиняє дію договір New START — останній правовий «запобіжник», що стримував ядерні апетити Вашингтона та Москви.