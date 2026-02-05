- Дата публікації
Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між Україною та РФ
Трамп приписав собі порятунок світу від ядерного конфлікту за участі України.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжує шокувати світ, а особливо українців. Сьогодні, 5 лютого, глава Білого дому заявив, що запобіг ядерній війні між Україною та РФ.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Таку заяву американський президент зробив, коментуючи закінчення договору про ядерну безпеку з РФ. Трамп самовпевнено заявив, що США — наймогутніша держава світу і перелічив свої досягнення на посту президента у сфері оборони.
Він похвалився, що запобіг ядерній війні між Росією та Україною, а також Індією та Пакистаном.
«Я зупинив розростання ядерних воєн у всьому світі між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною», — зазначив Трамп.
Як ця війна мала відбуватися, якщо Україна, на відміну від Росії, не має ядерної зброї, він не уточнив.
Раніше ми писали, що 5 лютого 2026 року офіційно припиняє дію договір New START — останній правовий «запобіжник», що стримував ядерні апетити Вашингтона та Москви.