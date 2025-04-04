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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
669
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив, що Зеленський і Путін готові до мирної угоди

Президент США запевняє, що у переговорах є прогрес.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зеленський не коментував заяву Трампа

Зеленський не коментував заяву Трампа / © Getty Images

Український лідер Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін готові укласти угоду щодо врегулювання війни. У переговорах нібито є певний прогрес.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив під час польоту з Вашингтона до Маямі.

Він наголосив, що Європа не змогла досягти значних результатів у відносинах із Путіним, проте сам він налаштований на успіх.

«Він готовий укласти угоду, — сказав Трамп, говорячи про Зеленського», — і додав, що нещодавно мав із ним розмову.

«І я думаю, що президент Путін готовий піти на угоду», — зазначив Трамп.

Він підкреслив, що, на відміну від європейських лідерів, зможе досягти прогресу у відносинах із Кремлем та врегулюванні конфлікту.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін і Дональд Трамп можуть поговорити телефоном 4 квітня або наступного тижня.

Дата публікації
Кількість переглядів
669
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