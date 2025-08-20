Трамп заявив, що Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі

Дональд Трамп / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін наразі "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Про це інформує Sky News.

За словами Трампа, він вважає таку зустріч необхідною після того, як мав можливість поспілкуватися з обома лідерами окремо. Спочатку він пропонував провести тристоронню зустріч, але після саміту на Алясці висловив, що натомість потрібна дворівнева зустріч. Він відзначив:

“Вони у процесі організації, але ми повинні зупинити вбивства, це занадто багато вбивств.”

Трамп також додав, що чекає, що з цієї двосторонньої зустрічі може виникнути потім тристоронній саміт, і нагадав: “я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття.”

Нагадаємо: раніше, у понеділок, після переговорів із Володимиром Путіним, Трамп оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні.

Раніше повідомлялося, що Путін у розмові з Трампом запропонував зустріч із Володимиром Зеленським у Москві. Проте український лідер відмовився їхати до РФ.