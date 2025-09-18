ТСН у соціальних мережах

Політика
245
Трамп заявив, що зупинив війну Албанії і "Абербайджану"

Трамп похвалився «дипломатичним успіхом», знову переплутавши країни.

Дмитро Гулійчук
Трамп разом із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном (праворуч) та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час тристоронньої церемонії підписання у Білому домі, 8 серпня 2025 року,

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову переплутав Вірменію з Албанією, приписуючи собі заслугу у припиненні тривалого конфлікту між Баку і Єреваном.

Про це глава Білого дому сказав на спільній пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером у Лондоні, передає Sky News.

Перераховуючи те, що він називає своїми успіхами у припиненні війн по всьому світу, Дональд Трамп згадує тривалий вірмено-азербайджанський конфлікт.

Він нагадав, що зібрав лідерів обох країн у Білому домі, де вони підписали зобов’язання домовитися про мир після десятиліть періодичних конфліктів через спірну територію Нагірного Карабаху.

Проте Трамп назвав Вірменію «Албанією», а Азербайджан — «Абербайджаном». Це вже третій раз, коли він помиляється з однією з країн за останні тижні, зауважили у виданні.

Нагадаємо, 8 серпня, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали у Білому домі мирну декларацію за посередництва президента США Дональда Трампа.

Своєю чергою, Трамп похизувався, що ця війна тривала 37 років, та лише він зумів її припинити.

