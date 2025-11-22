Трамп заявив, що зима для України може бути "холодною", та знову похвалився "добрим ставленням" Путіна

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у черговому інтерв’ю висловився щодо ситуації в Україні та перспектив майбутнього зимового періоду. Він наголосив, що зима, яка наближається, може бути "холодною" через те, що українська енергетична інфраструктура вже пережила низку масованих російських атак.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Українська енергетика серйозно постраждала, і попереду може бути дуже холодна зима", — заявив Трамп.

Він також повторив свою звичну тезу, що війна між Росією та Україною нібито не почалася б, якби він залишався президентом США. За його словами, він мав "дуже добрі відносини з Путіним", що, на його думку, могло б запобігти повномасштабному вторгненню.

"У мене були дуже добрі відносини з Путіним. Але для танго потрібні двоє", — зазначив Трамп, натякаючи, що нібито особистий діалог міг би стримати ескалацію.

Коментарі Трампа прозвучали на тлі активних дипломатичних дискусій навколо можливих мирних форматів та зростання напруги через повторні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.

