- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп заявив, що жителі Гренландії “будуть у захваті” від ідеї приєднання до США
Президент США Дональд Трамп прокоментував заяви про небажання гренландців ставати частиною Сполучених Штатів і висловив упевненість, що після особистої розмови вони “будуть у захваті”.
Під час спілкування з журналістами репортер зазначив, що жителі Гренландії чітко дали зрозуміти: вони не хочуть бути частиною США.
У відповідь президент США Донадьд Трамп заявив, що ще не мав можливості поговорити з ними напряму, але переконаний, що після такого контакту їхня реакція буде позитивною.
Репортер: “Гренландці дали зрозуміти, що не хочуть бути частиною Сполучених Штатів”.
Трамп: “Ну, я ще не мав нагоди поговорити з ними безпосередньо. Коли поговорю — я впевнений, вони будуть у захваті”.
Останнім часом тема Гренландії знову з’являється в американському політичному дискурсі. Заяви Трампа викликають резонанс, адже острів має стратегічне значення, а питання його майбутнього є чутливим для місцевих жителів та союзників США.
Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати 2025 року намагалися зібрати інформацію про військові об’єкти та критичну інфраструктуру в Гренландії, оминаючи офіційні канали співпраці з урядом Данії.