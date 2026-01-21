ТСН у соціальних мережах

Політика
18
1 хв

Трамп заявив, що жителі Гренландії “будуть у захваті” від ідеї приєднання до США

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяви про небажання гренландців ставати частиною Сполучених Штатів і висловив упевненість, що після особистої розмови вони “будуть у захваті”.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Під час спілкування з журналістами репортер зазначив, що жителі Гренландії чітко дали зрозуміти: вони не хочуть бути частиною США.

У відповідь президент США Донадьд Трамп заявив, що ще не мав можливості поговорити з ними напряму, але переконаний, що після такого контакту їхня реакція буде позитивною.

Репортер: “Гренландці дали зрозуміти, що не хочуть бути частиною Сполучених Штатів”.

Трамп: “Ну, я ще не мав нагоди поговорити з ними безпосередньо. Коли поговорю — я впевнений, вони будуть у захваті”.

Останнім часом тема Гренландії знову з’являється в американському політичному дискурсі. Заяви Трампа викликають резонанс, адже острів має стратегічне значення, а питання його майбутнього є чутливим для місцевих жителів та союзників США.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати 2025 року намагалися зібрати інформацію про військові об’єкти та критичну інфраструктуру в Гренландії, оминаючи офіційні канали співпраці з урядом Данії.

18
